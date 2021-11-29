"Метростроевцы" собрались у Смольного, требуя выплатить обещанные им зарплаты

Более 40 бывших работников обанкротившегося АО "Метрострой" пришли к зданию правительства Петербурга 29 ноября. Они требуют у прежнего руководства перевести им положенные выплаты, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Мероприятие проходит без каких-либо лозунгов или плакатов. Метростроители объясняют, что не хотят устраивать протестов, а лишь пытаются привлечь внимание городских властей к своей проблеме.

По словам некоторых участников акции, денег от "Метростроя" ждут более трёх тысяч человек. Бывшие работники сомневаются, что организация сможет расплатиться с ними до конца оформления процедуры банкротства, которое должно случиться в конце декабря. У некоторых размер выплат достигает 170 тысяч рублей - это зарплата с сентября и неиспользованные отпускные.

Силовики наблюдают за происходящим, но не вмешиваются. Рядом с подъездом к Смольному стоит несколько полицейских фургонов.

Как рассказали ЗАКС.Ру пришедшие на встречу, их коллегам, которые тоже хотели посетить мероприятие, отказывали в оформлении выходного за собственный счет. Некоторые готовились к акции заранее и сдавали кровь, чтобы получить гарантированный отгул.

Напомним, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал АО "Метрострой" банкротом в конце августа 2021 года. Правопреемником организации стала новая компания "Метрострой Северной столицы".

Константин Леньков