ЗакС поддержал проект о новых поправках к федеральному закону о КРТ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 25 сентября приняли сразу в двух чтениях постановление о предложении поправок к федеральному законодательству, связанному с реализацией комплексного развития территорий (КРТ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Их хотят направить председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Под документом подписались представители всех шести фракций городского парламента.

Это не первый раз, когда петербургские парламентарии пытаются призвать коллег из Москвы подкорректировать положение о КРТ. Предыдущие попытки не увенчались успехом из-за замечаний от федеральных законотворцев. Депутат Денис Четырбок с трибуны заявил, что в этот раз в документе были учтены все предыдущие недоработки.

В ходе рассмотрения вопроса с трибуны парламента выступил депутат Борис Вишневский*, который призвал коллег к необходимости менять региональную норму, а также выразил соболезнования близким скончавшейся активистки, выступавшей против закона о КРТ, Ольге Лихацкой.

- Хочу с этой трибуны от имени фракции "Яблоко" выразить соболезнования родным и близким безвременно скончавшейся Ольги Лихацкой – одного из лидеров движения жителей "хрущевок" за свои права. Во многом благодаря ее усилиям и активности к городским властям пришло понимание необходимости очень серьезной корректировки законодательства о КРТ. Светлая ей память, - сказал Вишневский*.

Также выступила лидер фракция "Справедливая Россия — За правду" Марина Шишкина. Она решила проанализировать последствия принятия закона о КРТ два года назад. Шишкина заявила, что парламент совершил "ошибку", стремительно проголосовал за инициативу Смольного, без оглядки на мнение горожан.

Напомним, городской закон о КРТ был принят Заксобранием 2022 года. Согласно норме, панельные "хрущевки" могут быть снесены для строительства нового жилья, при этом состояние домов не должно учитываться. Закон вызвал волну критики со стороны собственников жилых помещений. В частности, они недовольны географией расселения жителей домов, которые будут включены в программу. Также они требовали, чтобы дома не включались в программу автоматически, как это реализовано в нынешней редакции.

Закон о КРТ вскоре после принятия был приостановлен, а именно некоторые из его положений, без которых норма не может быть реализована. Изначально "мораторий" действовал до января 2024 года. Сейчас его продлили до 2025 года. Председатель парламента Александр Бельский заявлял, что приостановка некоторых положений может быть продлена до тех пор, пока в законе не будут учтены пожелания жителей.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру