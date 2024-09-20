Скончалась критик закона о КРТ Ольга Лихацкая

Ушла из жизни одна из самых активных критиков петербургского закона о комплексном развитии территорий Ольга Лихацкая, сообщили ее соратники 20 сентября. Также ее смерть подтвердил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский*. По его словам, последние два года она тяжело болела. На днях ей провели операцию.

"Оля была лидером, соратником, настоящим другом и товарищем, и мы бесконечно благодарны, что она объединила нас в борьбе за наши дома. Наши соболезнования родным и близким Ольги", - сообщили утром в Telegram-канале "Реновация новости".

Лихацкая была постоянным участником встреч, посвященных КРТ. Она безальтернативно добивалась полной отмены закона, по которому панельные "хрущевки" могли быть снесены по решению городских властей вне зависимости от их состояния. Также она выступала в качестве истца по искам к Смольному с требованием признать городскую норму о комплексном развитии территорий незаконной.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Фото ЗАКС.Ру