Бельский о моратории на закон о КРТ: Мы с инициативой будем выходить к губернатору

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что парламент обратится к губернатору с предложением продлить мораторий на действие некоторых положений закона о комплексном развитии территорий, если Госдума не удовлетворит пожелания петербургских депутатов в части совершенствования законодательства в этой сфере, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Мы с инициативой будем выходить к губернатору. Я думаю, что [мораторий] будет продлен, потому что мы в целом основывались на том, что пока не будут приняты изменения — возможность продления моратория будет существовать, - сказал Бельский.

Напомним, закон о КРТ был принят депутатами парламента летом 2022 года. Согласно положениям документа, панельные "хрущевки" в Петербурге могли быть снесены вне зависимости от их состояния для строительства нового жилья. Закон вызвал волну критики у собственников квартир в таких домах. Позже губернатор приостановил действие некоторых положений закона. За время моратория петербургские депутаты не раз обращались в Госдуму с просьбой поправить федеральную норму о КРТ, чтобы удовлетворить претензии жителей.

О том, что ограничения на применение этого закона могут быть продлены, спикер Бельский говорил еще в июне 2024 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру