Бельский допустил продление моратория на действие закона о КРТ

Спикер петербургского парламента Александр Бельский рассматривает такой вариант развития событий, при котором вступление в силу закона о комплексном развитии территорий снова будет отложено. Пока мораторий действует до начала следующего года.

Ближайшее будущее инициативы зависит от его прохождения через Госдуму, куда его хотят внести в осеннюю сессию после доработки петербургскими депутатами.

"Посмотрим по ситуации. <...> Если наш законопроект не будет принят до конца года, придется еще раз продлевать "заморозку"", - рассказал единоросс в интервью "Интерфаксу", вышедшем 28 июня.

Резонансный пакет инициатив о так называемой реновации представляет собой поправки в Градостроительный, Жилищный и Налоговый кодексы. Противники программы КРТ опасаются, что их будут переселять в отдаленные районы. Под программу подпадают дома 1957-1970 годов, в том числе не признанные аварийными. Впервые Смольный приостановил действие нашумевшего закона осенью 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру