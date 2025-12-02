ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 2 декабря 2025, 15:48

Поляков встретился с участником программы "Время героев Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика Поляков встретился с участником программы "Время героев Санкт-Петербурга"

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков встретился со старшим лейтенантом запаса, участником городской программы "Время героев Санкт-Петербурга" Никитой Лобозовым. Как рассказал Поляков в своих социальных сетях 2 декабря, молодой человек интересуется развитием беспилотных авиационных систем. Сейчас военнослужащий стажируется в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. 

Поляков предложил Лобозову ознакомиться с петербургскими предприятиями, занимающимися разработкой и созданием беспилотников. По мнению чиновника, это поможет старшему лейтенанту набраться идей и вдохновения для подготовки исследования к своей аттестационной работе.

Лобозов окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. По гражданской специальности он инженер радиоэлектронных систем. Также он участвовал в специальной военной операции. 

В программе "Время героев Санкт-Петербурга" участвуют военнослужащие – участники специальной военной операции. Им помогают адаптироваться к мирной жизни, готовя к работе на госслужбе. Некоторые участники программы уже заняли посты в органах государственной власти. Например, Николай Королев начал работать заместителем председателя в комитете по вопросам законности. 

Кирилл Дудров / Фото: Кирилл Поляков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама