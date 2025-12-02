Поляков встретился с участником программы "Время героев Санкт-Петербурга"

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков встретился со старшим лейтенантом запаса, участником городской программы "Время героев Санкт-Петербурга" Никитой Лобозовым. Как рассказал Поляков в своих социальных сетях 2 декабря, молодой человек интересуется развитием беспилотных авиационных систем. Сейчас военнослужащий стажируется в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Поляков предложил Лобозову ознакомиться с петербургскими предприятиями, занимающимися разработкой и созданием беспилотников. По мнению чиновника, это поможет старшему лейтенанту набраться идей и вдохновения для подготовки исследования к своей аттестационной работе.

Лобозов окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. По гражданской специальности он инженер радиоэлектронных систем. Также он участвовал в специальной военной операции.

В программе "Время героев Санкт-Петербурга" участвуют военнослужащие – участники специальной военной операции. Им помогают адаптироваться к мирной жизни, готовя к работе на госслужбе. Некоторые участники программы уже заняли посты в органах государственной власти. Например, Николай Королев начал работать заместителем председателя в комитете по вопросам законности.

Кирилл Дудров / Фото: Кирилл Поляков