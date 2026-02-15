Беглов и Бельский возложили цветы к монументу воинам-афганцам

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский 15 февраля почтили память погибших в Афганистане бойцов и возложили цветы к монументу воинам-интернационалистам, сообщила пресс-служба Смольного. Торжественная церемония прошла в день 37-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана. Также в ней участвовали командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергей Бураков, руководители ветеранских объединений и ветераны боевых действий.

"Ветераны Великой Отечественной воспитали поколение "афганцев". В прошлом году мы отметили 80-летие Великой Победы. Петербург, город-герой Ленинград, чтит память всех павших за нашу Родину. Светлая память всем, не вернувшимся с войны", - сказал Беглов.

Губернатор заявил, что сегодня ветераны-афганцы сами стали примерами мужества. Он отметил, что Петербург оказывает социальную поддержку ветеранам боевых действий. Предусмотрены выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг и на льготный проезд в общественном транспорте, а также доплаты к пенсии.

Сейчас в Петербурге проживает более 43 тысяч ветеранов боевых действий. Из них 2 170 человек являются ветеранами, а 245 человек — инвалидами Афганской войны.

