Более 35% мигрантов не сдали тест по русскому языку с первой попытки

С октября по конец декабря 2025 года более трети мигрантов не прошли тестирование по русскому языку с первого раза, сообщает 15 февраля РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы Минобрнауки. Экзаменировали тех, кто оформляет патент на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Мигрантам нужно было подтвердить знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

Всего экзамен, необходимый для получения патента на работу, проходили в четвертом квартале 2025 года 201,7 тысячи человек. Из них 35,5% не справились с заданиями с первой попытки. В итоге общая доля набравших нужные баллы иностранцев достигла 87,9% человек.

В третьем квартале тестирование на уровень языка для получения разрешения на временное проживание проходили 1223 мигранта. 39,5% сдающих не справились с задачей с первого раза. Кроме того, в этот же период более 11 тысяч иностранных граждан сдавали тест на уровень языка, требуемый для оформления ВНЖ. Его при первой попытке провалили 29,6% человек.

В ведомстве отметили, что экзамен можно было сдать в 203 пунктах на территории всех субъектов Российской Федерации, а также в Таджикистане и Узбекистане.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в октябре 2025 года в Петербурге около 990 детей мигрантов сдавали экзамен по русскому языку перед приемом в школу. В итоге тестирование прошли менее 500 человек.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный