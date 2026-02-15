Скончался экс-депутат Заксобрания Игорь Риммер

В воскресенье, 15 февраля, в возрасте 80 лет скончался бывший депутат Законодательного собрания Игорь Риммер. Он являлся депутатом второго, третьего и четвертого созывов. О смерти парламентария сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в своих социальных сетях.

"Его отличали профессионализм, ответственность и внимание к обращениям жителей. Светлая память Игорю Сергеевичу! Искренние соболезнования его родным и близким. Скорбим", – написал Бельский.

До избрания в городской парламент Риммер в 1998 году стал депутатом муниципального совета МО "Малая Охта". Занимал пост заместителя председателя совета. В 2014 году он снова избрался в совет МО "Малая Охта", где пробыл депутатом два созыва, до 2024 года. На последних выборах он также баллотировался в качестве самовыдвиженца. За свою жизнь он сотрудничал с партией "Единая Россия" и "Трудовой партией Россия".

Риммер родился в Ленинграде в 1945 году. Начал работать в 1961 году на "Петрозаводе" на позиции ученика электромонтажника. Также длительное время он проработал заместителем директора Механического завода Ленинградской военно-морской базы. Являлся генеральным директором ЗАО "Балтика".

