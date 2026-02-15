Госдолг России достиг 16,5% ВВП впервые с 2020 года

В 2025 году государственный долг России достиг 16,5% ВВП впервые с 2020-го, сообщило 15 февраля РИА Новости на основании данных Минфина. В 2020 году госдолг составлял 17,6% ВВП, в 2021-м он снизился до 15,5% ВВП и в течение следующих лет не поднимался выше 14,7% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что ведомство планировало в 2025 году "в разумных пределах" увеличить объем заимствований. Также он говорил, что госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, поскольку этот показатель является преимуществом российской экономики.

В 2020 году сумма госдолга увеличилась из-за необходимости финансировать расходы на борьбу с COVID-19 и поддерживать население и бизнес. За год показатель увеличился тогда на 5,4 трлн рублей и приблизился к отметке 19 трлн рублей, сообщала "Российская газета" со ссылкой на данные Счетной палаты.

Напомним, в ноябре 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС с 20% до 22%. В связи с этим Силуанов заявлял, что наращивание госдолга могло бы негативно сказаться на темпах роста экономики.

Дарья Нехорошева