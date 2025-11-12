Парламент принял закон о едином тарифе на электрички в Петербурге

Законодательное собрание 12 ноября в третьем, окончательном чтении приняло законопроект о субсидировании за счет средств города перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте в пределах административных границ Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ позволит ввести на территории города единый тариф на проезд в электричках. Пригородные поезда войдут в единую сеть городского транспорта вместе с метрополитеном, автобусами и троллейбусами.

"Внедрение фиксированного тарифа позволит продолжить работу по созданию единого скоростного рельсового каркаса Санкт-Петербурга, в который войдут системы метрополитена и пригородных агломерационных перевозок. В соответствии с перспективным проектом планируется создать в городе "наземное метро" — транспортную сеть городских электричек, благодаря которым можно будет перевозить около 180 млн пассажиров в год. Система фиксированного тарифа позволит пассажирам платить за маршрут, а не за пересадки", – говорится в пояснительной записке к законопроекта.

Сейчас городские власти рассматривают два варианта стоимости проезда: 60 или 69 рублей. Первый предполагает выделение дополнительной бюджетной поддержки для перевозчика АО "СЗППК". Второй вариант станет безубыточным для перевозчика.

Законопроект внесен в парламент в конце сентября 2025 года. Его подготовили в комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, возглавляемой депутатом Алексеем Цивилевым.

