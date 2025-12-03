Беглов и Бельский обратились к горожанам в связи с Днем Неизвестного солдата

Губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский выпустили обращения в связи с Днем Неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря. Оба они вспомнили о деятельности поисковиков, которые ищут останки погибших воинов.

"Сегодня мы отдаем дань памяти бессмертному подвигу российских и советских воинов, погибших за Родину, имена которых остались неизвестными. В час решающих битв они не дрогнули, насмерть сражались с врагом и отстояли свободу родной земли", — говорится в обращении Беглова, опубликованном на сайте Смольного.

Всего за последние 30 лет поисковики обнаружили останки более чем 30 тысяч павших, удалось установить имена семи тысяч из них. Петербургские поисковики в прошедшем сезоне нашли останки 95 воинов, имена пяти из которых удалось выяснить.

Бельский в своем telegram-канале назвал труд поисковиков серьезным, кропотливым и по-настоящему бесценным.

"Всегда с глубоким чувством говорю о работе поисковиков. В Петербурге, Ленобласти и по всей России они находят останки павших, собирают фрагменты истории, помогают вернуть память о каждом солдате и захоронить его с воинскими почестями", — написал спикер.

День Неизвестного солдата был установлен в России в 2014 году по инициативе поисковиков. Выбор даты обусловлен тем, что в этот день в 1966 году у Кремлевской стены был захоронен прах неизвестного бойца, павшего в боях на подступах к столице во время Великой Отечественной войны.

Андрей Казарлыга / Фото: Администрация Курортного района