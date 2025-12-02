Путин: К концу 2025 года инфляция опустится до 6%

Инфляция в России к концу 2025 года снизится до 6%, а внутренний валовый продукт вырастет на 0,5-1%, заявил 2 декабря президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!". Глава государства отметил, что прогнозируемые показатели являются ожидаемой "мягкой посадкой", однако в экономике "наметились некоторые дисбалансы".

"Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и ЦБ", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что в декабре 2024 года перед правительством и Центральным банком были поставлены задачи по обеспечению низкого уровня безработицы и инфляции. Также требовалось усилить конкурентную среду, запустить структурные изменения экономики, подчеркнул Путин.

Говоря о будущем Путин подчеркнул, что бюджет страны сформирован на ближайшие три года так, чтобы уменьшить влияние внешних рисков и увеличить долю нефтегазовых доходов. При этом государственный долг России, отмечает президент, остается одним из самых низких в мире.

После форума Путин отправился на встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. С российской стороны, кроме Путина, в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. К слову, это уже шестой визит Уиткоффа в Россию в 2025 году.

Кирилл Дудров / Фото: Кремль