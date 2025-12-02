В Калининградской области учредили медаль за содействие СВО

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил 2 декабря в своем Telegram-канале об учреждении медали "За содействие специальной военной операции" для награждения граждан, помогающих военным и участвующих в восстановлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Днем ранее указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из текста указа следует, что медаль губернатора области будут вручать "за активную гражданскую позицию при осуществлении профессиональной, служебной и общественной деятельности", направленной на поддержку новых территорий и их жителей, а также "за помощь и всестороннее содействие, оказанные участникам специальной военной операции".

Сама медаль представляет собой круг диаметром 32 мм, выполненный из латуни. На лицевой стороне изображены стилизованное рукопожатие, лавровые ветви и пятиконечная звезда. Одна из рук при этом облачена "в тактическую одежду", как говорится в описании медали. Понизу расположена надпись "За содействие СВО". На оборотной стороне медали присутствует изображение герба Калининградской области.

Награду предполагается вручать в торжественной обстановке не позднее, чем через три месяца после вступления в силу соответствующего решения. Лица с неснятой или непогашенной судимостью претендовать на ее получение не смогут.

Отметим, что в Петербурге с февраля 2024 года существует памятный знак для участников СВО "За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга". Администрация губернатора неоднократно проводила конкурсы на поставку наградных комплектов. Например, в мае на это потратили 1,3 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Алексея Беспрозванных