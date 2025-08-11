Цивилев заинтересовался состоянием воздуха после пожара на Волхонском шоссе

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев ("Единая Россия") обратился в комитет по природопользованию и Роспотребнадзор с просьбой рассказать о состоянии воздуха после пожара на Волхонском шоссе, сообщил сам парламентарий 11 августа. Соответствующее обращение он направил председателю комитета Кириллу Соловейчику и главе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Наталии Башкетовой.

По словам Цивилева, к нему поступили обращения жителей Петербурга, что в результате пожара по адресу Волхонское шоссе, 112, распространилось большое количество желтого едкого дыма, проникающего в квартиры и частные дома. При этом запах дыма раздражал слизистые и негативно влиял на самочувствие жителей ближайших территорий.

В связи с этим Цивилев просит ведомства проинформировать о проведенной оценке состояния воздуха в затронутых районах и сообщить, было ли установлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Депутат также призвал инициировать административное расследование инцидента и привлечь к ответственности нарушителей экологических требований.

Пожар, о котором идет речь в обращении Цивилева, произошел 9 августа на территории по хранению деревянных отходов. Площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. Позднее, в ночь на 10 августа, жители юга Петербурга стали жаловаться на стойкий запах гари.

Отметим, что 10 августа Роспотребнадзор уже отчитался о результатах исследования воздуха в Красносельском, Кировском, Московском, Невском и Фрунзенском районах после пожара. В ведомстве подчеркнули, что концентрация загрязняющих веществ на территории жилых застроек не превышает норму.

Напомним, ранее Цивилев обратился в комитет по природопользованию из-за гибели рыбы в реке Новой. Депутат попросил ведомство объяснить, насколько необходимы проводимые в реке работы и с чем может быть связана гибель рыбы.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру