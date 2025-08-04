Цивилев обратился в комитет по природопользованию из-за гибели рыбы в реке Новой

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев направил обращение главе комитета по природопользованию Кириллу Соловейчику после соощений о мертвой рыбе в реке Новой, сообщил сам парламентарий в своем telegram-канале 4 августа. Сейчас на участке реки ведет работы ГБУ "Экострой", подведомственное комитету.

По словам Цивилева, он получил ряд обращений от жителей Кировского района по вопросу судьбы реки Новой. Петербуржцы обеспокоены большим количеством погибшей рыбы в реке. При этом на данный момент на водоеме ведутся работы по очистке русла сотрудниками ГБУ "Экострой", находящегося в ведении комитета по природопользованию.

В связи с этим Цивилев попросил Соловейчика объяснить, насколько необходимы проводимые работы и с чем может быть связана гибель рыбы. Депутат также уточнил у главы ведомства, планируется ли восстановление ихтиофауны реки и будут ли привлекаться научные организации для оценки ущерба и разработки плана зарыбления.

Напомним, в конце июля комитет государственного экологического надзора Ленобласти организовал проверку в связи с гибелью рыбы в реке Луге в Лужском районе региона. Специалисты ведомства пришли к выводу, что причиной могло стать снижение уровня растворенного кислорода из-за естественного гниения растений и изменения температуры.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру