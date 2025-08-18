Двух нелегальных мигрантов нашла полиция в ходе рейда в Красносельском районе

Полиция Петербурга провела масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства и ПДД в Красносельском районе города, сообщила пресс-служба ведомства 18 августа. В результате были обнаружены два иностранца-нелегала, а также два нарушителя правил перевозки оружия.

Проверку сотрудники полиции проводили на Таллинском и Волхонском шоссе. Всего правоохранители осмотрели 238 автомобилей и проверили документы у 368 человек. Из 56 проверенных иностранцев двое были доставлены в отдел полиции для привлечения к ответственности за нарушение правил въезда или пребывания на территории России (ст. 18.8 КоАП РФ).

Сотрудники ГАИ, в свою очередь, проверяли соблюдение ПДД водителями. Так, в отношении большинства выявленных нарушителей были составлены протоколы о перевозке детей без специальных кресел. Еще несколько водителей были привлечены к ответственности за отказ от медосвидетельствования, управление незарегистрированным транспортным средством и езду без регистрационных знаков.

Наконец, у полицейских возникли вопросы к двум владельцам оружия. В их отношении составили протоколы о нарушении правил перевозки оружия (ст. 20.12 КоАП).

Напомним, на прошлой неделе полицейские провели похожий рейд в Центральном районе города. Тогда под проверку попали 378 человек и 235 автомобилей.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео полиции