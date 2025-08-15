Полиция проверила 235 автомобилей в центре Петербурга

Сотрудники полиции провели рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства и ПДД, в Центральном районе Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства 15 августа. Всего были проверены 378 человек и 235 автомобилей.

Проверка затронула различные транспортные магистрали, включая набережную Обводного канала и площадь Суворова. В ходе рейда полицейские проверили документы у 378 водителей и пассажиров, в особенности у иностранных граждан. В результате несколько иностранцев были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности.

Кроме того, правоохранители проверили техническое состояние 235 автомобилей и наличие документов у их водителей. По итогам рейда полицейские выявили "единичные случаи" нарушений, в частности, "усиленную тонировку", эксплуатация неисправных автомобилей и отсутствие полиса ОСАГО. Все нарушители также были привлечены к административной ответственности.

Напомним, ранее в полиции рассказали о проверке 300 водителей и пассажиров в Кировском районе. Тогда были обнаружены семь нелегальных мигрантов, которых привлекли к ответственности.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео полиции