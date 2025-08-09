В Кировском районе полиция проверила 300 водителей и пассажиров

Петербургская полиция проверила около 300 водителей и пассажиров в ходе рейда на территории Кировского района города, сообщили в ГУ МВД по региону 9 августа. Основной целью проверки назвали профилактику нарушений миграционного законодательства.

Автомобили останавливали поблизости от станции метро "Нарвская", а также на проспектах Стачек и Народного ополчения. Из числа проверенных около трети оказались гражданами иностранных государств. Большинство из них проживают в Петербурге на законных основаниях, однако же семь человек оказались нелегалами. Их доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности, в дальнейшем им грозит депортация из России.

Также несколько водителей привлекли к ответственности за управление не зарегистрированными в должном порядке автомобилями. Также в ходе рейда выявили часть водителей, выехавших на улицы в машинах с неисправностями, а одного шофера привлекли к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

"Один автомобиль изъят и помещен на спецстоянку ввиду того, что его водитель не смог предоставить подтверждения регистрации автомобиля в ГАИ и сведений о легитимном владельце автомобиля", — добавили в ГУ МВД.

На прошлой неделе полиция провела рейд в Красносельском районе, где наведалась к местам проживания цыган. Поводом послужили многочисленные жалобы горожан на соседей. Из 107 проверенных 16 человек доставили в отдел полиции для дополнительной проверки и дактилоскопии. В итоге удалось выявить шестерых иностранцев, нелегально проживающих в России, а также четырех не вставших на учет в военкомате граждан.

Андрей Казарлыга, фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)