Полиция отчиталась о рейде "с этническим уклоном" в Красносельском районе

Сотрудники полиции провели профилактический рейд в Красносельском районе в местах проживания представителей цыганского этноса, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области 2 августа. Поводом для визита силовиков стали сообщения от местных жителей, которые жаловались на противоправные действия и антиобщественное поведение со стороны представителей кочевого народа.

Всего полицейские проверили 107 граждан. В результате рейда 16 из них доставили в отдел полиции для дополнительной проверки и прохождения процедуры дактилоскопии. Четверо получили повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Еще шестеро человек, как выяснили в МВД, оказались гражданами Таджикистана и находились на территории России нелегально. Их привлекли к административной ответственности - в скором времени они будут выдворены за пределы страны.

Ранее в петербургском Главке рассказывали о результатах профилактического рейда в гаражном кооперативе на Шафировском проспекте. По итогам оперативных мероприятий десять иностранцев были доставлены в отдел полиции.

Константин Леньков / Кадр из видео МВД