Полиция нашла мигрантов-нелегалов в гаражном кооперативе

Сотрудники полиции провели профилактический рейд по поиску нарушителей миграционного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства 31 июля. На этот раз правоохранители пришли в гаражный кооператив на Шафировском проспекте. В результате девять иностранцев оказались в отделе полиции.

Как говорится в публикации, рейд прошел 30 июля. Судя по видео, в мероприятии принимали участие сотрудники МВД, ОМОН и ГИБДД.

В результате полицейские проверили порядка 300 сотрудников местных автомастерских. Из них несколько десятков рабочих оказались иностранцами. Как выяснили правоохранители, большинство из них проживают в Петербурге на законных основаниях.

Проблемы с миграционным законодательством были обнаружены у девяти мигрантов. Их доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности, решается вопрос о выдворении их из страны.

В ходе рейда полицейские также проверили 67 автомобилей. Правоохранители выявили несколько нарушений, связанных с правилами тонировки стекол, а также несколько транспортных средств с архивными номерами. Владельцев машин с нарушениями привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее полиция проверяла иностранцев на одной из строек на Пулковском шоссе. Тогда были проверены порядка 500 иностранцев, нарушения миграционного законодательства были выявлены у 50 из них.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео петербургской полиции