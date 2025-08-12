Беглов возложил цветы к мемориалу морякам подводной лодки "Курск"

Губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы к мемориалу морякам атомной подводной лодки "Курск" на Серафимовском кладбище, сообщила пресс-служба Смольного 12 августа. В этом году исполняется 25 лет со дня трагедии, унесшей жизни 118 членов экипажа.

В Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида по погибшим. Кроме того, на Серафимовском кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, в ней приняли участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев и родственники моряков.

"Четверть века назад страна потеряла лучших сыновей – отважных, профессиональных, с честью выполнявших сложнейшие задачи. Мы разделяем память и боль близких всех членов экипажа "Курск". Мы всегда будем рядом и навеки сохраним память о настоящих героях", – сказал в ходе церемонии губернатор Беглов.

На Серафимовском кладбище захоронены 32 члена экипажа атомного подводного ракетного крейсера "Курск". Это является крупнейшим захоронением находившихся на борту подлодки моряков. Всего в Петербурге проживают более 20 семей погибших моряков.

Атомная подлодка "Курск" затонула во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года. В результате трагедии погибли все 118 членов экипажа. По версии следствия, на подлодке взорвалась торпеда.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного