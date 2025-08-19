Приставы выдворили из Петербурга 4,5 тысячи нелегальных мигрантов с начала года

Более 4,5 тысяч иностранцев были выдворены с территории Петербурга за первые восемь месяцев 2025 года, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу 19 августа. За аналогичный период в пришлом году на Родину были отправлены 4486 нелегальных мигрантов.

"С начала 2025 года сотрудники органа принудительного исполнения препроводили до пограничного пункта пропуска аэропорта "Пулково" 4548 иностранных граждан. Из них порядка 3,6 тысяч человек выдворены по решениям органов МВД", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Большая часть выдворенных иностранцев были гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Причиной выдворения стали нарушения правил въезда и пребывания на территории России (ст. 18.8 КоАП). Отправленные домой иностранцы не смогут снова въехать в РФ в течение пяти лет.

В пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу напомнили, что всего за 2024 год из Петербурга выдворили свыше 8 тысяч мигрантов.

Напомним, в конце июля петербургские приставы объявили три конкурса на оказание услуг по перевозке иностранцев, подлежащих административному выдворению из России, на общую сумму 41,7 млн рублей. Эти деньги будут выделены на высылку иностранцев в период с августа 2025 года по 30 ноября 2026 года.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру