Новости 19 августа 2025, 11:50

Депутат Ходосок поздравил вице-губернатора Разумишкина с днем рождения

Сегодня, 19 августа вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, курирующий в городе вопросы ЖКХ и благоустройства, отмечает 51-летие. Поздравления в адрес чиновника опубликовал в своих соцсетях депутат городского Заксобрания Александр Ходосок. Парламентарий пожелал Разумишкину новых успехов, вдохновения для смелых решений и мудрость в управлении. 

"Евгений Николаевич, от всей души благодарим Вас за профессионализм, активную работу и преданность делу развития нашего города! В этот особенный день желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии", - написал Ходосок. 

Разумишкин вошел в состав правительства Петербурга в сентябре 2023 года. На государственной службе он трудится с 2004 года. До назначения на пост вице-губернатора около семи лет возглавлял администрацию Красногвардейского района.

Константин Леньков / Фото Александр Ходосок


