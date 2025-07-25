На выдворение иностранцев из Петербурга заложили до 41,7 млн рублей

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу объявило 25 июля три конкурса на оказание услуг по перевозке иностранцев, подлежащих административному выдворению из России. Общая сумма электронных аукционов, размещенных на портале госуслуг, составила 41,7 млн рублей.

Конкурс с максимальной суммой контракта в размере 1,7 млн рублей касается предоставления услуг по 30 ноября 2025 года. Еще два конкурса, каждый на 20 млн рублей, относятся к периоду с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года.

В остальном все три конкурса похожи между собой. Подлежащих выдворению иностранцев и лиц без гражданства предполагают отправлять из России эконом-классом. При этом допускается улучшение класса, но с условием, что стоимость перевозки окажется равной или сниженной относительно экономического класса. Исполнитель контракта должен обеспечить бронирование мест и оформление билетов по маршруту, указанному в заявке судебных приставов.

В описании объекта закупки отдельно отмечается тот факт, что заранее определить количество билетов невозможно. В связи с этим заказчик будет оплачивать услуги, исходя из фактического количества выполненных перевозок.

Для выдворения иностранцев исполнитель контракта должен обеспечить билеты в 48 стран мира. Речь идет как о странах СНГ, так и о государствах дальнего зарубежья, в том числе о США, Индии, ОАЭ и Камеруне.

Отметим, что в минувшем марте глава МВД Владимир Колокольцев сообщил об увеличении количества выдворений иностранцев из России. По его словам, в 2024 году число высланных мигрантов увеличилось на 45 %.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру