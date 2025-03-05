Колокольцев сообщил об увеличении выдворений иностранцев из России

В прошлом году на 45% увеличилось количество выдворенных из России мигрантов, об этом 5 марта пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова главы МВД России Владимира Колокольцева.

В рамках улучшения миграционного контроля МВД внедрило новые меры, включая создание реестра контролируемых лиц. Он, как уточнил министр, позволяет проверить законность нахождения иностранцев в стране через сайт МВД или Госуслуги. По данным Колокольцева, в реестр было направлено 5,5 млн запросов и выявлено 400 тыс. человек.

Министр напомнил, что для иностранных граждан без визы срок пребывания в России сокращен до 90 дней в году. В случае выявления нарушений мигранты рискуют выдворением.

Напомним, что глава ГУ МВД России по Петербургу и ЛО Роман Плугин 19 февраля выступил с докладом в Законодательном собрании города и отметил, что в 2024 году было раскрыто 2,5 тысячи преступлений, совершённых мигрантами. Также, по его данным, для более 4,5 тысячи человек сократили срок пребывания, 38 тысячам закрыли въезд в Россию, а 14 тысяч выдворили и депортировали.

Фото: ЗАКС.Ру