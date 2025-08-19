ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
19 августа 2025

Блогера Никиту Ефремова обвинили в финансировании экстремистской деятельности

Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для блогера и основателя сети магазинов одежды Никиты Ефремова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции 19 августа.

"Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий отношении Ефремова Никиты Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ", - говорится в публикации пресс-службы.

Ефремову может грозить до 8 лет лишения свободы. Как сообщил РБК со ссылкой на неназванный источник, обвинения якобы могут касаться донатов ФБК*. 

Никита Ефремов родился в Москве в 1999 году. Обучался в Великобритании, окончил МГИМО по специальности "международное право". В 2016 году занялся перепродажей лимитированных кроссовок, позднее основал сеть магазинов одежды и обуви Nikita Efremov. Торговые точки открыты в Москве, Петербурге и Дубае.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

