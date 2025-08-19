Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной ученого-блокадника Спиридонова

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной ученого Михаила Спиридонова. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Бельского 19 августа.

"Уход Михаила Александровича — большая утрата для Петербурга. Мои искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам. Вечная светлая память", - говорится в публикации Бельского.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что он был знаком со Спиридоновым лично и искренне им восхищался. Как рассказал Бельский, еще ребенком почивший служил юнгой Ладожской флотилии, после чего был санитаром военного госпиталя. Кроме того, Спиридонов был среди зрителей "блокадного матча", состоявшегося в мае 1942 года в осажденном Ленинграде.

Михаил Спиридонов считается одним из основателей морской геологии в России. Он родился в 1933 году в Ленинграде. Окончил географический факультет ЛГУ, в 1957 году начал свой трудовой путь во ВСЕГЕИ, где трудился до последних лет. В 1999 году защитил докторскую диссертацию, после чего Спиридонову было присвоено звание профессора. Был удостоен ряда высоких наград, в частности, знака "Почетный разведчик недр", медали к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009 г.), медали "Адмирала Кузнецова" и других.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Бельского