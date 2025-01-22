Более 8 тысяч мигрантов выдворили из Петербурга в 2024 году

В 2024 году из Петербурга было выдворено более 8 тысяч нелегальных мигрантов, нарушивших миграционный режим, сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу 22 января. Среди них 10,5% составляют женщины, а чаще всего правила пребывания в России нарушали выходцы из Узбекистана и Таджикистана.

В январе 2025 года судебные приставы уже выдворили 248 иностранцев. Все они были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП за несоблюдение правил въезда или проживания на территории РФ.

За нарушение миграционного режима иностранные граждане не смогут вернуться в Россию в течение следующих пяти лет.

ФССП тратит в среднем 27 тысяч рублей на каждого выдворенного мигранта, при этом расходы зависят от направления перелета. Затраты на содержание мигрантов в спецприемниках в эту сумму не входят.

Из России в целом в течение 2024 года выдворили более 80 тысяч мигрантов. Четверть пришлась на Москву и Московскую область. При этом за год число выдворений увеличилось почти в два раза — в 2023 году за пределы России выдворили более 44 тысяч человек.

фото: ЗАКС.Ру