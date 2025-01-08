Суды выдворили из России более 80 тысяч мигрантов в 2024 году

За 2024 год российские суды приняли решение о выдворении за пределы страны свыше 80 тысяч мигрантов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в Федеральной службе судебных приставов 8 января. На Москву и Московскую область пришлась четверть всех выдворенных иностранцев.

"Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства", - приводит ТАСС слова собеседника из ФССП.

За год число выдворений увеличилось почти в два раза — в 2023 году за пределы России выдворили более 44 тысяч человек. В 2022 году — порядка 26 тысяч иностранцев.

Напомним, к осени 2024 года в Петербурге решение о выдворении было принято в отношении шести тысяч иностранных граждан. Чаще всего страну таким образом покидали обладатели паспортов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру