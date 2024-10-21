Более 6 тысяч мигрантов выдворены из Петербурга с начала года

Заместитель руководителя Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу Кристина Кашина сообщила, что с начала 2024 года из города было выдворено более 6,1 тысячи иностранных граждан. Для сравнения: в 2023 году было департировано 3,6 тысячи человек, пишет 21 октября "Деловой Петербург".

Только за первые две недели октября 420 мигрантов, нарушивших режим пребывания в России, были доставлены до погранпункта в Пулково для депортации. Среди наиболее часто депортируемых — граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

ФССП тратит в среднем 27 тысяч рублей на каждого выдворенного мигранта, при этом расходы зависят от направления перелёта. Затраты на содержание мигрантов в спецприемниках в эту сумму не входят. Штрафы за незаконное пребывание в стране составляют от 2 до 5 тысяч рублей.

Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщало, что за первые шесть месяцев 2024 года число иностранных специалистов в регионе выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период в агломерации было зарегистрировано более 400 тысяч мигрантов, из которых около 33% — граждане Узбекистана.

Большее количество мигрантов выявляют во время проведения рейдов. В последний раз после проверки хостелов на Заневском проспекте и улице Харченко задержали около 200 иностранных граждан.

фото: ЗАКС.Ру