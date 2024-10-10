Около 200 мигрантов задержали после проверки хостелов Петербурга

Сотрудники экономической полиции Петербурга проверили хостелы на Заневском проспекте и улице Харченко в рамках расследования дела об организации незаконной миграции, сообщили в региональном ГУ МВД 10 октября.

По данным ведомства, иностранцев легализовали через юридическое лицо, маскируя деятельность под агентство недвижимости без аккредитации и права на аутстаффинг.

В результате проверки задержали около 200 иностранных граждан, сейчас проверяется их соблюдение миграционного законодательства. Также полицейские посетили офисы компании и квартиры сотрудников. Для выяснения обстоятельств в отделение доставили 17 человек, которых подозревают в причастности к преступлению.

Напомним, что пару дней назад под миграционный рейд попали два кафе в Петербурге.

фото: ЗАКС.Ру