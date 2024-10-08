Два кафе попали под миграционный рейд в Петербурге

Два кафе в Центральном районе Петербурга попали под миграционный рейд после жалобы местного жителя, сообщили 7 октября в городском ГСУ СК РФ.

В обращении заявитель указал на несоблюдение санитарных норм и сбор мигрантов, нарушающих общественный порядок, на территории заведений. Для проверки на место прибыли сотрудники СК, Росгвардии, МЧС и Роспотребнадзора.

Следователи сообщили, что было выявлено 48 иностранных граждан, двое из которых могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, сотрудники МЧС обнаружили нарушения пожарной безопасности, а специалисты Роспотребнадзора зафиксировали несоблюдение правил оказания услуг общепита. Все выявленные материалы были переданы в контролирующие органы для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что 6 октября почти 100 мигрантов с гражданством РФ в Петербурге захотели стать контрактниками.

фото: ЗАКС.Ру