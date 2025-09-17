Полиция возбудила дело из-за массовой драки на стройке в центре Петербурга

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за массовой драки при участии иностранцев на Лиговском проспекте, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Причиной стал ремонт кровли и используемые стройматериалы.

Драка произошла днём 16 сентября во дворе дома 44 по Лиговскому проспекту. В ходе потасовки применялись даже арматура и деревянные палки. Приехавшие на место наряды полиции доставили в отдел 11 граждан стран Центральной Азии в возрасте от 21 до 41 года, а также жителя Невского района. Ещё один участник драки попытался скрыться с места на машине, по пути совершив наезд на сотрудника ППС. Позднее он также был задержан.

В результате восемь доставленных в отдел были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства (ст. 18.9 КоАП РФ), на ещё четверых, включая местного жителя, составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). При этом восемь человек были допрошены и задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Во время дополнительной проверки места происшествия и прилегающей территории полицейские также задержали семерых иностранцев в возрасте от 20 до 50 лет по подозрению в причастности к инциденту. Двоих из них привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства, а остальных – за мелкое хулиганство.

Напомним, ранее массовая драка при участии иностранцев произошла у дома № 9 по Московскому проспекту. Тогда Следком возбудил дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Отметим, что в апреле председатель петербургского отделения партии "Справедливая Россия — За Правду" Надежда Тихонова заинтересовалась вопросом растущего количества драк и конфликтов в центре города. Тогда она обратилась к главе петербургской полиции Роману Плугину с просьбой усилить контроль над территорией возле торгового центра "Галерея". В результате рядом с ТЦ выставили отряд ОМОН.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру