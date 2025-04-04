Эсеры потребовали прекратить танцы с пистолетом и кулачные бои у "Галереи"

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия – За Правду" призвало усилить контроль над территорией возле торгового центра "Галерея", сообщила 3 апреля пресс-служба отделения партии. Соответствующее обращение начальнику ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину направила председатель региональной ячейки СРЗП Надежда Тихонова.

"Северная столица", "Город-Герой Ленинград", "исторический центр" — эти словосочетания известны каждому петербуржцу и гостю нашего города. Неужели для туристов визитной карточкой Петербурга, культурной столицы России должны стать танцы с пистолетом, кулачные бои, <...> у Московского вокзала? Пора этот беспредел прекратить!" - говорится в публикации.

Как отмечает Тихонова в обращении, в последнее время в соцсетях и СМИ стало увеличиваться количество видео массовых драк и конфликтов среди молодежи, что создает небезопасную обстановку для петербуржцев. В документе также отмечается, что на улице Черняховской фиксируются случаи употребления подростками неустановленных веществ.

В связи с этим председатель петербургского отделения СРЗП просит Плугина рассмотреть возможность организовать постоянный пост ОМОНа у "Галереи" по аналогии с уже действующим постом у метро "Гостиный двор", а также усилить патрулирование прилегающих к ТЦ улиц.

Отметим, что 1 апреля возле торгового центра произошла драка после того, как мужчина устроил танец с раздеванием. Судя по видео, группе молодых людей не понравились действия танцора, из-за чего они сделали ему замечание. После этого мужчина попытался сбежать, однако недовольные смогли его догнать и избить.

В конце марта возле ТЦ также произошла массовая потасовка между гражданами Таджикистана и выходцами из Чечни. При этом за несколько дней до этого полицией был задержан уроженец Узбекистана, исполнивший лезгинку с пистолетом у "Галереи".

Напомним, что торговый центр уже привлекал внимание правоохранителей ранее. Так, в марте 2024 года суд назначил условные сроки молодым людям, напавшим в феврале 2023 года на группу подростков, которых они приняли за представителей популярной тогда субкультуры "Редан". В результате инцидента в 2023 году в отделах полиции оказались более сотни подростков.

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации в Telegram-канале петербургского отделения СРЗП