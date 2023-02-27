"Пауки" из "Галереи"

скриншот из соцсетей

"ЧВК Редан" за неделю превратилась в самую обсуждаемую субкультуру России. Поклонники японских комиксов решили отстаивать своё "право на идентичность" и давать сдачи молодым околофутбольникам. Всё началось с конфликта в московском ТЦ. Теперь "редановцев" задерживают в разных регионах, а драками с их участием интересуется СК.

Смольнинский суд Петербурга в течение понедельника, 27 февраля, назначал наказания участникам воскресных событий в торговом центре "Галерея". Четверых отправили в спецприемник, одному назначили штраф в 500 рублей. Один участник драки в ТЦ проходит по уголовной статье. У самой "Галереи" на всякий случай дежурил ОМОН, но всё прошло спокойно.

А вот в воскресенье омоновцам пришлось поработать. Из "Галереи" в полицейские отделы доставили более сотни подростков. Петербургский ТЦ стал очередным полем боя между "офниками" и новой молодежной субкультурой "ЧВК Редан". Еще в начале февраля о ней мало кто слышал. Но после нескольких потасовок похожих на "редановцев" школьников взялись задерживать в моллах городов-миллионников, а последователи движения появились даже за пределами России.

"Рёдан" - банда из японских комиксов "Hunter x Hunter". Название переводится как "Труппа теней". Члены вымышленной организации набивают татуировки с пауком и персональным номером. У лидера - Куроро Люцифера - номер один. Российские подростки-"редановцы" предпочитают четверку. Вместо татуировок, они носят худи и нашивки с пауками. Другие особенности стиля - клетчатые штаны и длинные черные волосы.

"ЧВК" в названии - ирония и намек на воинственность. В отличие от других анимешников "редановцы" декларируют готовность биться за "за право на идентичность и индивидуальность".

"Редан никого не били и не бьют первыми, стихийно самоорганизовавшись в результате нападения на себя", - говорится в описании одного из пабликов сообщества.

Своими основными оппонентами "редановцы" называют "офников" - от аббревиатуры ОФ-околофутбол. Это молодежь, которая пытается копировать стиль футбольных хулиганов, любит драться и спрашивать "за шмот" у неформалов. Многие взрослые околофутбольники не воспринимают их всерьез за безыдейность и чрезмерную жестокость.

У "Рёдана", судя по всему, возникали конфликты и с уроженцами Северного Кавказа и Средней Азии. При этом представители "ЧВК Редан" неоднократно просили не ассоциировать себя с националистами, равно как и с приверженцами других политических идеологий.

"Мы не оскорбляем и не призываем людей к дракам и оскорблениям. Выражаем негативное отношение к нацизму", - заявили админы одного из тематических Telegram-каналов.

Первый известный конфликт с участием школьников в кофтах с пауками произошел 19 февраля. Он был абсолютно бытовым. Две группы подростков повздорили из-за свободных стульев в одном из кафе столичного ТЦ "Авиапарк". Случилась потасовка. Полиция задержала пару человек, которые написали объяснительные и ушли с миром.

"Но двое из тех, кто были в этой одежде, они были владельцами крупных сообществ. Просто у них были два крупных сообщества в "ВКонтакте". Они были локально известными людьми, и поэтому, когда это случилось, они рассказали, что произошло, распространялись видео", - рассказал Mash админ одного из Telegram-каналов "ЧВК Редан" Сеня Алмутов.

Следственный комитет объявил о проверке по факту случившегося. 23 февраля подрались уже на платформе станции метро "Лубянка". Кто-то распылил перцовый баллон. Полиция задержала нескольких участников.

В течение последующей недели сообщества "ЧВК Редан" во всевозможных соцсетях росли как грибы после дождя. В них появлялись фотографии и видео, на которых бьют и унижают противников или сторонников "ЧВК Редан". Полиция усилила дежурства в торговых центрах.

На деструктивный контент обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем Telegram-канале она заявила, что история с "ЧВК Редан" могла бы остаться не слишком замеченной, как субкультурные разборки молодежи прошлых лет, но ее намеренно раздули провокаторы ЦИПСО СБУ Украины и СМИ.

"Редановцы" вниманию были только рады. В своих Telegram-каналах они распространяли реальные и фейковые цитаты Мизулиной и активно продавали мерч: толстовки, нашивки и даже женские трусы с пауками.

Драки с "офниками" тем временем начались за пределами Москвы. В воскресенье, 26 февраля, полиция задерживала несовершеннолетних в торговых центрах нескольких городов-миллионников, в том числе в Москве, Казани и Новосибирске. Как правило, "стрелки" забивали в открытых чатах и Telegram-каналах "пауков", поэтому силовики действовали превентивно.

В петербургской "Галерее", прежде чем туда нагрянул ОМОН, успели подраться. По информации "Фонтанки", поводом для начала конфликта стала черная толстовка с изображением паука. Позже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). Его передали Следственному комитету, который уже на следующий день объявил о наличии 17-летнего подозреваемого и 15-летнего пострадавшего, которого подозреваемый избивал вместе с неустановленными лицами.

"Потерпевший самостоятельно обратился в больницу и после оказания ему медицинской помощи, в удовлетворительном состоянии был отпущен домой", - объявили в СК.

Более сотни других пойманных в "Галерее" подростков еще вечером в воскресенье начали отпускать из отделов полиции. Некоторые жаловались, что их продержали более трех часов и беседовали под протокол в отсутствии родителей. Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявила, что обратилась в правоохранительные органы за подробной информацией. В случившемся в "Галерее" виноваты и взрослые, считает омбудсмен.

"Если подростки объединяются в такие группировки, значит, у них есть потребность в подобном объединении, у них есть какие-то нерешенные проблемы. Но взрослые не знали об этих проблемах, не смогли вовремя на них отреагировать и помочь детям. Серьезный сигнал для нас – взрослых – о том, что надо постоянно слушать и слышать детей, не усыпляя свою бдительность тем, что ребенок физически зрел и может сам себя защитить", - заявила Митянина.

Взрослые из числа городских чиновников уже немало сделали для петербургских подростков - организовали для них комиссию по молодежной политике в ЗакСе, Молодежную коллегию, Молодежную избирательную комиссию и Молодежный парламент. В Молодежном парламенте, к слову, тоже прокомментировали инцидент в "Галерее". Его представители пригласили "офников" и "редановцев" на свой кейс-чемпионат.

"С грустью наблюдаем, как молодые люди из этих течений не могут найти приложение своей энергии. Вместо "разборок" рекомендуем действительно полезно распорядиться личным временем и инициативой: принять участие в общественно-значимых мероприятиях. К примеру, в организуемом Молодежным парламентом кейс-чемпионате", - рассказал ЗАКС.Ру пресс-секретарь совещательного органа Никита Капитонов.

Субкультурные подростки на это еще никак не отреагировали.

Сергей Еремеев