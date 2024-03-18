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Новости 11:05

Напавшим на "редановцев" у ТРЦ "Галерея" дали условные сроки

фото ЗакС политика Напавшим на "редановцев" у ТРЦ "Галерея" дали условные сроки

В Петербурге огласили приговоры троим молодым людям, обвиненным в прошлогоднем нападении на сверстников возле торгово-развлекательного центра "Галерея". Двое из них - несовершеннолетние, их признали виновными в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК), сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Третий фигурант оказался виновным только в хулиганстве. Наказания назначил Смольнинский районный суд.

Все трое получили условные сроки в диапазоне от одного года до трех лет и одного месяца.

Следствие и суд установили, что в июне прошлого года фигуранты встретили группу подростков, которых приняли за представителей субкультуры "Редан". К последней подсудимые испытывали неприязнь, в связи с чем было решено атаковать незнакомцев. Нападению с перцовым баллончиком и кулаками предшествовало записанное видео с анонсом скорой драки.

Фото: ЗАКС.Ру


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