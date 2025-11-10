Протокол о дискредитации армии в отношении Наоко передали в другой суд

Дзержинский районный суд Петербурга не стал рассматривать второй протокол в отношении уличной певицы Дианы Логиновой по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Дело передано в другой суд по подведомственности, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующая отметка появилась в карточке дела 10 ноября.

"Передано по подведомственности", - говорится на сайте Дзержинского районного суда.

Всего на Логинову, известную под псевдонимом Наоко, за последний месяц составили три протокола о дискредитации армии. Первый поступил в Дзержинский суд еще в середине октября. Его также передали по подведомственности. Тогда же материалы дела по аналогичной статье поступил в Ленинский районный суд – Логиновой назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Вокалистку группы Stoptime Наоко с середины октября четырежды привлекли к административной ответственности. Сперва ее арестовали на 13 суток за организацию несогласованного выступления у станции метро "Площадь Восстания" (ст. 20.2.2 КоАП). Позже суд дважды вынес два постановления об аресте еще на 13 суток за другое выступление и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Протокол о хулиганстве составили из-за мата в одной из песен.

Ранее в этот день СМИ сообщили о подготовке нового протокола в отношении Логиновой по статье об организации массового пребывания граждан, повлекшем нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП). Статья также предусматривает арест.

Уличные выступления группы Stoptime начали широко обсуждать в медиа летом 2025 года. В основном внимание уделялось репертуару музыкантов. Чаще всего они исполняли песни артистов, признанных Минюстом иностранными агентами. В середине октября участники группы подверглись административному преследованию. Кроме Наоко, суды также арестовывали Александра Орлова и Владислава Леонтьева.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру