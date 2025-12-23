Дело поэта Улунова добралось до суда

Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело о побуждениях к совершению суицида (ч. 2 ст. 110.2 УК РФ) в отношении поэта Гликерия Улунова (настоящее имя — Кирилл Яковлев) ,сообщила 23 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Предварительное слушание назначено на понедельник, 29 декабря.

По версии следствия, не позднее 3 ноября 2024 года Улунов вступил в сговор с еще одним лицом для побуждения к совершению суицида "путем распространения информации о способах совершения самоубийства и призывов к совершению самоубийства в сети "Интернет"". С этой целью они создали поэтический текст, будто бы содержащий побуждения к суициду и самоповреждающим действиям. В дальнейшем произведение было опубликовано в сообществе во "ВКонтакте".

Исследовавший текст эксперт пришел к выводу об опасности подобного материала для жизни и здоровья человека, отметили в пресс-службе судов.

О задержании Улунова стало известно в конце августа. В его жилье провели обыск, позже суд отправил его под арест.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга