Петербургской певице Наоко грозит третий арест

На вокалистку группы Stoptime Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, полицейские хотят составить очередной административный протокол. Также снова хотят привлечь к ответственности ее жениха Александра Орлова. По данным издания "Фонтанка", утром 10 ноября полицейские доставили музыкантов в один из отделов полиции Адмиралтейского района. Там на них собираются составить административные протоколы за организацию одновременного пребывания граждан (ст. 20.2.2 КоАП). Статья предусматривает арест.

До этого Логинова и Орлов уже отбыли два административных ареста из-за своих выступлений. Вокалистку Наоко также привлекали к ответственности за мелкое хулиганство из-за мата в песнях (ст. 20.1 КоАП) и дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

На днях Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал еще один протокол в отношении Логиновой за дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Ей может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Группа Stoptime получила известность летом 2025 года после своих выступлений на центральных улицах Петербурга. Чаще всего репертуар коллектива состоял из творчества артистов, которых ранее Минюст признал иностранными агентами. С середины октября участники группы находятся под административным арестом. Единственный участник коллектива, которого, вероятно, не собираются арестовывать снова – Владислав Леонтьев.

