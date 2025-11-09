Новый протокол на Наоко о дискредитации армии поступил в суд

В Дзержинский районный суд Петербурга поступил новый административный протокол в отношении певицы Дианы Логиновой, известной под псевдонимом Наоко. Материалы дела по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) переданы 5 ноября, обратило издание MR7. Логиновой может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дата заседания пока не назначена.

Это уже второй административный протокол за дискредитацию армии в отношении Логиновой. В первый раз ее оштрафовали на 30 тысяч рублей в конце октября. Поводом для штрафа стало исполнение песни Монеточки*. Сама Логинова в суде объясняла, что не хотела дискредитировать кого-либо.

Сейчас Наоко отбывает административный арест на 13 суток, назначенный ей за организацию массового пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). В первый раз ее арестовали в середине октября за выступление возле станции метро "Площадь Восстания".

Логинова выступала в качестве вокалистки в группе Stoptime, репертуар которой в основном состоит из композиций исполнителей, признанных Минюстом иностранными агентами.

*Минюст внес Елизавету Гырдымову (Монеточку) в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру