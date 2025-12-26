Суд взыскал с петербурженки компенсацию за торговлю плюшевыми Чебурашками

Колпинский районный суд взыскал с петербурженки Юлии Горюновой 100 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, сообщила 26 декабря объединенная пресс-служба Петербурга. Иск подали АО "Киностудия "Союзмультфильм"" и ООО "Союзмультфильм" из-за торговли в интернете мягкими игрушками, похожими на Чебурашку.

В обосновании исковых требований говорилось, что права на Чебурашку принадлежат ООО "Союзмультфильм". Между тем, на одной из торговых площадок в интернете удалось обнаружить объявление о продаже товара, весьма похожего на Чебурашку. Как сообщалось, объявление было подано от имени Горюновой.

"Суд посмотрел и сказал, что специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Чебурашка он и есть Чебурашка", — рассказали в судебной пресс-службе.

По решению суда Горюнова должна будет выплатить по 50 тысяч рублей каждому из двух истцов. В случае с ООО "Союзмультфильм" компенсация присуждена за нарушение исключительных авторских прав на персонажа, киностудия же получит компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Кроме того, ответчик должна компенсировать киностудии 5,3 тысячи рублей за судебные издержки. Также петербурженку обязали выплатить совокупно восемь тысяч рублей в счет расходов по оплате госпошлины.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга