Замглавы 28-го отдела полиции отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд назначил домашний арест до 21 февраля заместителю главы 28-го отдела полиции Центрального района Ивану Жукову, сообщила 25 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Правоохранителя обвиняют в получении взятки за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Жуков знал о регистрации материала проверки по факту кражи имущества ООО "Спар Миддл Волга". В связи с этим он якобы мог потребовать взятку в размере 100 тысяч рублей за непривлечение двух лиц к уголовной ответственности. Как сообщалось ранее, речь идет о супружеской паре. Муж будто бы согласился на требование, опасаясь негативных последствий для себя и жены, и передал 50 тысяч рублей 17 декабря.

Вторую часть суммы он принес 23 декабря. Как отмечается, это происходило уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий. После передачи средств Жуков был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в судебной пресс-службе, обвинение Жукову предъявили в день задержания, вину он признал. Суд запретил ему общаться с участниками дела, отправлять и получать корреспонденцию, а также общаться с помощью средств связи и интернета.

Информация о задержании Жукова появилась вечером 23 декабря. В полиции заявили о проведении проверки по факту произошедшего и сообщили, что при подтверждении вины сотрудника ждет увольнение, а сам он понесет наказание по закону.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру