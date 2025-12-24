Петербуржец предоставил суду энцефалограммы в подтверждение стресса

Житель Кировского района Петербурга предоставил суду энцефалограммы в подтверждение жалоб на пережитый стресс из-за не полученного ответа от правоохранителей, сообщила 24 декабря глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Петербуржец добивается от ГУ МВД и 31-го отдела полиции выплаты 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа. Иск подан в Смольнинский районный суд, материалы дела находятся у судьи.

Как рассказала Лебедева в своем Telegram-канале, истец неоднократно судился с ЖКС. После выигранного дела он обратился в полицию с заявлением о подделке документов Жилкомсервисом. Полиция зарегистрировала обращение, но в 30-дневный срок петербуржец ответ не получил, потому что ему якобы в этом отказали. После этого он обратился в Смольнинский суд с требованием о компенсации.

Свою позицию горожанин обосновал переживаниями из-за действий полиции, в связи с которыми он будто бы испытал сильный стресс. По мнению истца, стресс вызывает изменения в головном мозге. Наличие последних он "доказывает сравнительными энцефалограммами в динамике, в которых зафиксировано "повышение процессов возбуждения"", уточнила глава судебной пресс-службы.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру