Суд рассмотрит дело экс-жены боксера Бивола об оскорблениях казахов и киргизов

Ленинский районный суд зарегистрировал дело о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) в отношении бывшей супруги боксера Дмитрия Бивола Екатерины, сообщили 24 декабря в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Протокол на нее составили из-за видеозаписи с негативными высказываниями в адрес киргизов и казахов, размещенной в конце октября. Судебное заседание состоится 29 января.

Как сообщается, в начале апреля сотрудник центра "Э" выявил в одном из telegram-каналов ролик с участием женщины, идентифицированной как Бивол. В ее высказываниях по итогам проведенного лингвистического исследования обнаружили негативную оценку киргизов и казахов, выраженную в оскорблениях и использовании нецензурных слов.

"В тексте, зафиксированном на вышеуказанной видеозаписи, идет речь о преимуществе одной группы лиц перед другой по природному (генетическому) признаку", — резюмировали в судебной пресс-службе.

Сама видеозапись ранее успела привлечь внимание за рубежом. После ее появления Казахстан и Киргизия объявили Бивол в международный розыск. Как писал RTVI, правоохранители обеих стран заявляли о намерении добиваться экстрадиции россиянки.

Ранее Смольнинский районный суд обязал Бивол разместить в соцсетях опровержения ее высказываниям, сделанным в адрес бывшего супруга в период с сентября 2024 по август 2025 года. Опровержения должны будут оставаться доступными третьим лицам в течение полугода с момента публикации. Сам иск был подан боксером в декабре 2024 года. В январе мировой судья признал Бивол виновной в публичных оскорблениях бывшего супруга в интернете и вынес три предупреждения.

Супруги Бивол прожили в браке 16 лет, у них родились двое детей. О расставании четы стало известно в 2023 году. После этого Екатерина Бивол неоднократно публично высказывалась о бывшем муже. Сам Бивол родился в Киргизии, в Петербурге он проживает с 11 лет.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру