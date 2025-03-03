Бивол требует от бывшей супруги опровержения негативных высказываний о нем

Смольнинский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению гражданского иска чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола к его бывшей супруге Екатерине Бивол о защите чести и достоинства, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Спортсмен не согласен с высказываниями бывшей жены о том, что он якобы не платит алименты. Спорные заявления Екатерина Бивол должна опровергнуть в своих социальных сетях, считает истец. Первое предварительное заседание прошло 3 марта.

В ходе предварительных слушаний представители Бивола (сами истец и ответчик не явились) заявили, что не уверены в необходимости подготовки лингвистической экспертизы публикации ответчика, поскольку считают их категоричными. В беседе с ЗАКС.Ру один из юристов Бивола отметил, что его доверитель не собирается добиваться компенсации морального вреда — сторона истца полагает, что в случае удовлетворения иска Екатерине Бивол пришлось бы оплачивать издержки за счет средств алиментов.

— Последнее ходатайство, о приобщении банковской выписки Бивола Дмитрия Юрьевича, где видны переводы в адрес Екатерины Игоревны. <...> Это доказательство, что алименты были уплачены, — заявил представитель истца в суде.

В суд также явился отец Екатерины Бивол, который пытался приобщить к материалам фотографии, на которых запечатлены следы травм его дочери от мая 2023 года. Сторона истца возразила, что у представленных материалов не указана дата съемки. Более того, никаких обращений в правоохранительные органы по поводу побоев Екатерина Бивол не подавала.

Напомним, Екатерина Бивол неоднократно в своих социальных сетях публиковала резкие высказывания в адрес бывшего супруга. Последний даже обращался по этому поводу в прокуратуру. Впоследствии Екатерина Бивол была привлечена к административной ответственности за оскорбления.

В конце февраля Дмитрий Бивол, который более 20 лет проживает в Петербурге, завоевал статус чемпиона мира по боксу. С победой его поздравил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Константин Леньков / Фото: Смольный