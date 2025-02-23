Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил боксера Дмитрия Бивола с победой в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Глава города в своем обращении отметил непревзойденное мастерство спортсмена и пожелал новых побед. Бой Бивола с Артуром Бетербиевым состоялся 23 февраля в Саудовской Аравии. Это был реванш - в предыдущий раз Бивол потерпел поражение от Бетербиева.

"В поединке против Артура Бетербиева Вы продемонстрировали непревзойденное мастерство и силу воли. Ваш очередной успех на профессиональном ринге подтверждает высочайший уровень петербургской школы бокса, подготовки спортсменов экстра-класса, продолжения наших спортивных традиций. Бокс Ленинграда - Петербурга - это олимпиийские победы Геннадия Шаткова, Валерия Попенченко и Николая Валуева. Вы стоите в одном ряду с великими мастерами ринга", - говорится в обращении.

На счету Бивола 23 победы и одно поражение. Отметим, первое поражение он потерпел от Бетербиева в октябре 2024 года, при этом первым проигрышем в карьере Бетербиева стал реванш с Биволом, который состоялся 23 февраля.

Бивол более 20 лет проживает в Петербурге. Городской истеблишмент активно болеет за спортсмена. Бивол неоднократно встречался с губернатором Бегловым, председателем Законодательного собрания Александром Бельским и другими чиновниками. Например, с победой его также поздравил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Напомним, иногда поводом для публикаций в СМИ становятся не только спортивные достижения Бивола, но и детали его взаимоотношений с бывшей женой. Так, в середине января петербургский суд вынес экс-супруге предупреждение о недопустимости оскорблений в адрес Бивола.

Константин Леньков / Фото: Смольный