Суд взыскал с Эрмитажа 118 млн рублей

Государственный Эрмитаж должен будет выплатить 118 млн рублей необоснованного обогащения поставщику оборудования ООО "Остек студио", передает 24 декабря "Деловой Петербург". Решение принял накануне Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

В 2020 году Эрмитаж и "Остек студио" подписали контракт, согласно которому компания обязалась поставить заказчику цифровую рентгенотелевизионную установку и рентгеновскую систему для компьютерной томографии за 129,5 млн рублей. Техника предназначалась для реставрационно-хранительского центра музея "Старая Деревня".

Оборудование поставили музею только в 2023 году, хотя должны были еще до конца 2020 года. Как отмечает "ДП", вовремя исполнить контракт компании помешали обстоятельства непреодолимой силы, такие как санкции Евросоюза. Однако же Эрмитаж насчитал подрядчику неустойку, соразмерную стоимости оборудования, и зачел ее в счет оплаты оборудования. Поставщик с этим не согласился.

В середине октября 2025 года компания обратилась в суд, требуя взыскать с музея средства. Суд счел действия Эрмитажа необоснованным обогащением.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру