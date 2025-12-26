Бывший полицейский получил шесть лет колонии за превышение полномочий

Приморский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции Сергея Кожевникова по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (пп. а, в ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила 26 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также он признан виновным в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей, от уплаты которого освобожден в связи с истечением сроков давности.

Оба преступления были совершены в 2023 году с разницей менее половины месяца. Как установил суд, в конце ноября Кожевников избил в отделе полиции задержанного за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) гражданина. Так, он не менее двух раз наступил на ногу лежавшего на полу задержанного, наступил ему на руку и ударил его не менее восьми раз кулаком и четырех раз ногой. Удары пришлись в область головы и рук гражданина. Последний получил в результате тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в начале декабря Кожевников потребовал взятку в размере пяти тысяч рублей от иностранца, доставленного в отдел полиции по подозрению в нарушении правил пребывания в России (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ). Получив требуемое, он отпустил задержанного.

Помимо лишения свободы, суд также запретил фигуранту в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах и лишил его звания старшего лейтенанта полиции.

Об аресте Кожевникова стало известно спустя несколько дней после избиения задержанного. Как сообщала пресс-служба судов, фактические обстоятельства произошедшего он не отрицал, но высказываться касательно вины отказался.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру