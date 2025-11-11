Суд арестовал вокалистку Stoptime Наоко на 13 суток

Ленинский районный суд 11 ноября отправил под арест на 13 суток вокалистку уличной группы Stoptime Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Это уже третий по счету арест, назначенный исполнительнице по делу об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Основанием для ареста послужил уличный концерт, устроенный Stoptime на Сенной площади вечером 27 сентября. Из-за этого же мероприятия административный арест во вторник днем назначили гитаристу группы, жениху Логиновой Александру Орлову. В протоколе говорилось, что исполнительница организовала одновременное пребывание 25 человек на площади, и это якобы повлекло помехи пешеходам.

Адвокат Мария Зырянова ходатайствовала о вызове в качестве свидетеля Ирины Логиновой — матери Дианы, а также о приобщении к материалам карты Сенной площади. Последняя, по ее мнению, должна была показать, что группа не создавала помех пешеходам. Аналогичные просьбы она заявляла в этот же день на суде над гитаристом Орловым. Суд оба ходатайства удовлетворил, а вместе с ними и просьбу приобщить к материалам дела переписку Логиновой с матерью. Ходатайства о вызове в суд полицейских и двух свидетелей, заявивших о проблемах с проходом из-за концерта, судья отклонила.

Свидетельница Логинова показала, что находилась на выступлении группы вечером 27 сентября. Сам концерт проходил "далеко от метро", справа от выхода из вестибюля станции "Сенная площадь", и не создавал помех пешеходам, заявила она. Жалоб от прохожих на сложности с проходом мать вокалистки не слышала. Также она показала, что концерт состоялся позже времени, обозначенного в протоколе.

Сама исполнительница подтвердила факт выступления, но также отметила, что оно началось позже указанного в документах срока. Слушатели стояли "кружочком" вокруг группы, чтобы не мешать окружающим, добавила она. Помех пешеходам они не создавали, заявила Логинова. Вину во вменяемом правонарушении она не признала.

Адвокат заявила, что в имеющихся у нее пояснениях свидетелей будто бы была указана другая дата концерта, а именно – 26 сентября. В то же время в материалах дела фигурирует 27 сентября. Это, по ее мнению, могло бы свидетельствовать о недостоверности показаний и послужить причиной для прекращения дела.

— Административный протокол содержит в себе недостоверную информацию, — заявила Зырянова и попросила производство прекратить из-за якобы имеющихся в показаниях и рапорте полиции ошибок. В качестве альтернативы она предложила прекратить дело по причине его малозначительности.

Логинову и Орлова доставили 10 ноября в отдел полиции в Адмиралтейском районе. Это произошло сразу после отбытия предыдущего ареста, назначенного 29 октября за организацию массового пребывания граждан. Отметим, что в этот раз протокол не стали составлять на барабанщика Владислава Леонтьева, который до этого наравне с другими участниками отбыл два административных ареста.

Впервые музыкантов арестовали в середине октября. Этому предшествовало недовольство некоторых общественников, возмущенных репертуаром Stoptime: в своих выступлениях группа, среди прочего, исполняла песни иностранных агентов. Помимо трех арестов за организацию массового пребывания Логиновой также назначали арест за мелкое хулиганство из-за нецензурной лексики в исполняемой песне. Кроме того, ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру